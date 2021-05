ONG: El negocio de la caridad

Desde los años 80, las ONG no han parado de proliferar. Las hay de todo tipo y gracias a sus grandes campañas de marketing, se han colado en la cultura popular, siendo conocidas por toda la sociedad. Es de todos conocido también, que durante años existe poca confianza en estas organizaciones, ya que sus formas de pedir las donaciones no aseguran de forma que el dinero se emplee de forma lícita. Esta desconfianza parte también de que los colaboradores indirectos, en muchas ocasiones no acaban viendo el resultado de su solidaridad.