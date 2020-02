El género documental cuenta con una creciente legión de seguidores, pero no es oro todo lo que reluce bajo la etiqueta de “documental”, así que hemos seleccionado para ti once documentales imprescindibles que puedes ver gratis en YouTube. 'The century of the Self': La serie documental Adam Curtis para BBC cuenta en cuatro apasionantes episodios los mecanismos de la persuasión de masas utilizados por corporaciones y gobiernos, a partir del influjo de las ideas de Freud en Estados Unidos.