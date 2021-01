La OMS asegura que las mascarillas de tela son efectivas frente a las nuevas variantes del coronavirus

Las mascarillas de tela siguen siendo tan efectivas como siempre. También frente a las nuevas variantes del coronavirus, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). Aunque el virus mute, el modo de transmisión es el mismo, por lo que el organismo no planea cambiar sus recomendaciones. «Las mascarillas de tela, no quirúrgicas, pueden ser utilizadas por todas las personas menores de 60 años que no tengan problemas de salud», explicó la responsable de la gestión de la pandemia en la OMS, Maria Van Kerkhove, según AFP.