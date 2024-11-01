La olvidada serie animada de Bruce Willis sobre un niño espía. Tenía su cara y el nombre de su alter ego cantante: Bruno

Partamos de una base: si no os suena de nada es porque a España solo llegó, titulada como 'El niño Bruno', a la televisión por satélite. Año 1987. Bruce Willis se ha convertido en una estrella de la noche a la mañana gracias a su papel en la serie 'Luz de Luna' ('Moonlighting') y firma su primer papel protagonista en un "mockumentary" musical de HBO titulado 'The Return of Bruno', en el que interpretaba a una estrella del rock de los 60 cuyo nombre estuvo directamente sacado de la época en la que el actor se dedicaba a trabajar de camarero.