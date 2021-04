Oltra: "Me 'reglota' Madrid y lo que dice Ayuso también"

"A mí ya me 'reglota' Madrid". La vicepresidenta y portavoz del Consell, Mónica Oltra, ha recurrido hoy a este símil para confesar que está "saturada" por la sobreexposición de las noticias de la Comunidad de Madrid. "Me supera la señora Ayuso. València también es una capital europea, una gran ciudad y una capital de provincia. Aún no se ha alterado la geografía." "Aunque Madrid sea España y España sea Madrid, la ciudad de València está en España y no resiste la comparación las políticas que se están haciendo aquí con otras"