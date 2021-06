Oli London, el influencer transracial que se ha polioperado para ser como un BTS: "Ya soy coreano"  

Oli London es un influencer inglés de 31 años que se define como no binario, se ha sometido a 18 operaciones de estética para parecerse un cantante de K-Pop coreano. "Ya soy yo mismo. Finalmente ya soy coreano", anunció London, que ha invertido 150.000 dólares para su transformación transracial. "Ser transexual es lo mismo que ser transracial porque naces en el cuerpo equivocado", explica Oli London. "Me identifico como coreano y ahora parezco coreano, me siento coreano así que por favor no se refiera a mí como británico" declaró