"Ojalá la serie no me hubiera adelantado". George R.R. Martin confirma que su final de 'Juego de tronos' será diferente

"Mirando hacia atrás, ojalá pudiera haberme adelantado con los libros. Mi mayor problema fue que cuando comenzaron la serie, ya tenía cuatro libros impresos y el quinto salió justo cuando la serie comenzaba en 2011. Tenía una ventaja de cinco libros pero estos son gigantes, como sabéis; Nunca pensé que me alcanzarían, pero lo hicieron. Me alcanzaron y me pasaron".