Ojalá otro Casado

El líder del PP no conoce la diferencia entre saber estar y no estar a la altura. Ni en un homenaje a las víctimas. Ni en un acto de Estado. Ni en lo que precisa en este momento la jefatura del Estado, que no es precisamente que la derecha intente capitalizar la figura de Felipe VI ni que los cortesanos justifiquen lo injustificable sobre los líos societarios y fiscales. Flaco favor hacen al rey cuando le convierten en objeto de su táctica partidista y flaco favor hacen a una España a la que solo le faltaba añadir al drama sanitario y al abismo