"Me ofrecen sexo como un favor porque tengo discapacidad"

Holly tenía sólo 16 años cuando alguien le preguntó si podía practicar sexo porque era alguien con discapacidad. A lo largo de los años le han hecho muchas otras preguntas, como si "puede tener sexo duro" o si tiene que ser en silla de ruedas. "La gente cree que te está haciendo un favor, casi como un sacrificio. Lo peor es que ya no me sorprende ni me ofende". Holly, que ahora tiene 26 años, padece dolor crónico y síndrome de hipermovilidad, y es una de las muchas mujeres con discapacidad que han alzado la voz para desafiar los estereotipos