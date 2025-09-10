edición general
El oficial de guardia de Bomberos declara que Emergencias fue advertida a las 17.30 horas que "el Poyo iba al límite de agua"

El oficial-jefe de guardia en el Consorcio Provincial de Bomberos de València el 29 de octubre, Manuel Alonso, que ha iniciado las declaraciones del medio centenar de testigos pendientes en la causa de la dana ha achacado a Emergencias que no vigilaran más el barranco del Poyo. El oficial jefe de los bomberos es un testigo clave porque era el oficial-jefe de guardia el día de la dana en el que fallecieron 228 personas. Y es también quien firma los tres informes remitidos desde el Consorcio Provincial de Bomberos al Tribunal de Instancia 3 de...

Tunguska08Chelyabinsk13
Vamos que 1 hora ántes que se desbordara en Paiporta, y 2:41 horas ántes de enviar el aviso a la población para que "se quede en casa esperando el agua." constata esto que estaba en conocimiento de Emergencias Valencianas. Sin prisas, debieron pensar, los encargados de dar la alarma.
woody_alien
#3 Les dio tiempo para comer.
hokkien
MAZÓN DIMISIÓN
oceanon3d
PP criminales ... ya no es solo Mazon.

Y los que los siguen apoyando cómplices.
