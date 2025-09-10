El oficial de guardia de Bomberos declara que Emergencias fue advertida a las 17.30 horas que "el Poyo iba al límite de agua"

El oficial-jefe de guardia en el Consorcio Provincial de Bomberos de València el 29 de octubre, Manuel Alonso, que ha iniciado las declaraciones del medio centenar de testigos pendientes en la causa de la dana ha achacado a Emergencias que no vigilaran más el barranco del Poyo. El oficial jefe de los bomberos es un testigo clave porque era el oficial-jefe de guardia el día de la dana en el que fallecieron 228 personas. Y es también quien firma los tres informes remitidos desde el Consorcio Provincial de Bomberos al Tribunal de Instancia 3 de...