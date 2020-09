La odisea de un joven de 27 años: "Me contagié de coronavirus en marzo y aún sigo mal"

Charlie Russell es un joven británico de 27 años que resultó infectado por coronavirus en marzo, hace exactamente 182 días. No trabaja, no sale, no hace deporte. No mejora. "Aún sigo mal", confiesa. Según recoge The Guardian, Russell sufre dolores de pecho, intensas migrañas, falta de aire, mareos y fatiga. "Si llego a saber que iba a estar tan enfermo, me hubiera tomado todo mucho más en serio en marzo", dice. "Pero todo lo que oíamos entonces era que si te infectabas y eras joven, seguramente no tendrías ningún síntoma".