La oculta dinastía matrilineal europea, la Casa de Garsenda [ENG]  

Cuando se habla de casas reales, siempre se trata del linaje patrilineal, el del cromosoma Y. Pero la cosa se pone más interesante cuando se mira un linaje siguiendo un trazado matrilineal (madre, abuela materna, bisabuela materna materna, etc). Aplicado a la historia de Europa, tenemos que prácticamente no hay monarca hoy en Europa que no descienda matrilinealmente de Garsenda de Forcalquier, que ostentaría el título indudable de "abuela de Europa".