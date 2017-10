Ocho de cada diez empresarios creen que al sistema de pensiones le quedan menos de 10 años de vida

Los empresarios no son nada optimistas respecto al futuro del sistema público de pensiones tal cual está planteado en la actualidad, según un estudio de PriceWaterhouseCoopers a partir de la opinión de un panel de más de 350 expertos, directivos y empresarios españoles el pasado mes de septiembre. De hecho, el 63% considera que no es viable mientras que un 86% opina que no le quedan más de diez años de vida. El 42,5% cree que le quedan menos de cinco.