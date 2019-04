Los ocho bulos sobre inmigrantes que más han circulado en esta campaña electoral

<< No, "rumanos, ecuatorianos y marroquíes" no consumen 7 de cada 10 euros de la sanidad pública. ////// No, 'Musulmanes contra la Islamofobia' no ha publicado un tuit diciendo a Rocío Monasterio (Vox) "a ti te meteremos en cintura pronto" //////// No, este vídeo de niños rezando en una mezquita no es en "un colegio público de Valencia", ni siquiera es en España... >>