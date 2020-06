Occidente ya ha perdido Hong Kong. Y te debería preocupar más de lo que imaginas

A usted no le importa Hong Kong. Y no le falta razón. A 10.500 kilómetros de España, apenas es nuestro quinto mercado de destino en Asia con poco más de 900 millones de euros en exportaciones el año pasado. Es el socio comercial número 46 y su comunidad aquí es minúscula, muy concentrada en círculos empresariales. Ni siquiera su huella turística es relevante. Y sí, probablemente haya escuchado sobre las protestas, al fin y al cabo, hay manifestaciones en medio mundo, ¿no? Así que tranquilo, a usted no tiene por qué importarle Hong Kong. ¿O si?