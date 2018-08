La obsesión por los profesores nativos: Nací en Sevilla y tengo que decir que soy inglesa

Los anuncios de academias que quieren “solo profesores nativos” son viejos conocidos para los profesores españoles, que denuncian la discriminación con la que se encuentran en las entrevistas para enseñar la lengua en la que se han formado durante años: “Si no eres nativa, en muchos sitios ni te llaman, y si tienes un nombre muy español, menos, es frustrante”... "tenía que decir que venía de un pueblo del norte de Inglaterra y que su madre era inglesa. “Me dijeron que o me hacía pasar por nativa, o no me cogían”.