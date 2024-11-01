Las obras de las travesías de Soria construyen un parque infantil en una rotonda

Sigue la polémica en torno a las obras de las travesías en la capital soriana. El PP ha denunciado este miércoles que se ha construido un parque infantil en una rotonda, junto al hostal San Andrés, en la confluencia entre el Camino de los Royales con la avenida Eduardo Saavedra.
| etiquetas: parque infantil , rotonda , soria
Realmente está en un triángulo que se ha formado al reformar esa vía. Por el lado pasa una rotonda, como en otros parques pasa una calle.
Ahí va una imagen de donde está. Como se puede ver en un lado hay un murete de ladrillo, al fondo un pequeño edificio, y separando la calzada hay una jardinera y árboles. No hay coches rodeando ese parque.
Pero esto al PP le es… » ver todo el comentario
Curiosamente en Elche tenemos al menos dos así, en la Gasolinera Mora y en la Plaza de Madrid, por si alguien quiere tirar de google para ver cómo son.
Pero vamos, anda que no tendrán sitios para poner los parques, menuda idea de bombero.