La obra en la que, hace cincuenta años, se encontraron Arrabal y Hopkins. Crítica del NYT (ING)

Hace cincuenta años se representó en el Teatro Nacional de Londres "El arquitecto y el emperador de Asiria", escrita por Fernando Arrabal e interpretada por Anthony Hopkins. El New York Times se hizo eco y publicó esta crítica. "Hopkins es un actor con una habilidad reseñable (...) también revelada [en esta] obra" "Arrabal monta un puzle, me desconcierta y se me escapa. No comprendo lo que trata de decir y aún así me fascina por como lo dice" "no es un autor fácil para aprehender, pero las obras son como el amor. ¿Quién dijo que fuera fácil?".