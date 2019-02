El objetivo real de ‘Kitchen’: robar los audios de Bárcenas con Rajoy, Cospedal y Arenas

La tesis que manejan los investigadores tras analizar gran parte del material incautado al comisario Villarejo en el último año es que el objetivo principal de ese dispositivo creado en 2013 era incautarse de grabaciones sensibles que Bárcenas -en pleno escándalo por los sobresueldos de los populares– hizo al entonces presidente de su partido, Mariano Rajoy; a la hoy ex secretaria general María Dolores de Cospedal y al ex vicesecretario Javier Arenas, antaño estrecho amigo del ex gerente.