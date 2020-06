La obispa de Washington carga contra Trump

"Estoy indignada. El presidente no ha rezado cuando ha venido a la iglesia de Saint John ni ha reconocido la agonía de nuestro país ahora mismo" dice Mariann Edgar Budde después de que la policía gaseara a los manifestantes para que Trump se pudiera hacer la foto con la biblia. "Simplemente no puedo creer lo que han visto mis ojos". "Déjenme ser claro. Esto es repugnante. La Biblia no es un atrezo. Una iglesia no es un fondo fotográfico. La religión no es una herramienta política. Dios no es su juguete" ha añadido el padre James Martin.