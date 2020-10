NY aplicará restricciones en los barrios con más contagios en Brooklyn y Queens

El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, ha anunciado restricciones selectivas para nueve barrios de Brooklyn y Queens en los que cerrarán los comercios, centros educativos y cualquier servicio no esencial a partir del próximo miércoles. Otros once barrios más están en la "lista de vigilancia" por sus altas tasas de contagio y en los mismos se cerrarán los restaurantes que no tengan espacio al aire libro, gimnasios y piscinas.