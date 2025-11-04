edición general
Nvidia y Deutsche Telekom crean la primera nube industrial de IA

Nvidia y Deutsche Telekom han anunciado, en una conferencia de prensa en Berlín en la que participaron los consejeros delegados de ambas compañías, una alianza estratégica valorada en 1.000 millones de euros para construir la primera nube industrial de inteligencia artificial. Situado en Múnich, el proyecto será lanzado durante el primer trimestre de 2026 y se prevé que aumente en un 50% la capacidad de cómputo de inteligencia artificial en Alemania.

3 comentarios
HeilHynkel #2 HeilHynkel
Empresa de comunicaciones mentiéndose donde nadie la llama ¿de qué me suena esto? xD
cosmonauta #1 cosmonauta
Menuda patada en los dientes a Telefonica, justo el día después de caer un 12% en bolsa.
skaworld #3 skaworld
Todo lleva IA y todo lleva hierro de Nvidia... la ostia va a ser fina
