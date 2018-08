Por qué nunca debes soplar a un perro a la cara

Por alguna razón nos parece gracioso a la mayoría de personas soplar a un perro a la cara, y créeme, lo odian, pero no porque no les haga gracia, si no porque hay razones de peso para que nunca lo vuelvas a hacer. Independientemente de esto, ¿a ti te gusta que te soplen a la cara? Creo que me vas a responder que no, pero a esto hay que sumarle razones por las que a un perro le molesta mucho más.