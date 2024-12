El número de personas sin hogar en EE.UU. alcanza un nivel récord debido al coste de la vivienda

El número de personas sin hogar en Estados Unidos ha aumentado un 18,1% este año. El Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de EE.UU. (HUD, por sus siglas en inglés) dijo que los recuentos exigidos por el Gobierno federal realizados en todo el país en enero revelaron que más de 770.000 personas estaban contabilizadas como personas sin hogar, una cifra que no incluye a algunas personas y no incluye a las que se alojan con amigos o familiares porque no tienen un lugar propio.