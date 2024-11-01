El número de abortos en EEUU sigue aumentando a pesar de la decisión Dobbs del Tribunal Supremo

La pro-abortista Sociedad de Planificación Familiar encontró que el número de abortos mensuales continuó aumentando en 2025, con un estimado de 98.630 bebés abortados cada mes hasta junio de 2025, en comparación con 95.250 abortos cada mes en 2024.
| etiquetas: aborto , roe vs wade , eeuu , mujeres
Como decía Pepe Mújica, si quieres levantar un país, 3 cosas:
- Educación.
- Educación.
- Educación.
Pd. Los parentésis de sexual son queriendo, la sexualidad es parte de todos los seres humanos y debe incluirse en la eduación SÍ o Sí, más que les pese a los retrógrados de siempre, VOX, PP, etc....