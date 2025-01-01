El nuevo trato comercial del emperador [ENG]

Trump afirmó que los europeos habían acordado desembolsar 600.000 millones de dólares, lo que describió como un "regalo", no como un préstamo. Y enfatizó que se trata de "600 000 millones de dólares para invertir en lo que yo quiera. En lo que sea. Puedo hacer lo que quiera con ellos". [...] la UE no aceptó tal cosa. De hecho, literalmente no podría haber llegado a tal acuerdo. [...] la Comisión Europea, que negoció con Trump, no puede decirles a los gobiernos de los Estados miembros qué hacer. Traducción en #1
