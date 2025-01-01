edición general
2 meneos
15 clics

El nuevo trato comercial del emperador [ENG]

Trump afirmó que los europeos habían acordado desembolsar 600.000 millones de dólares, lo que describió como un "regalo", no como un préstamo. Y enfatizó que se trata de "600 000 millones de dólares para invertir en lo que yo quiera. En lo que sea. Puedo hacer lo que quiera con ellos". [...] la UE no aceptó tal cosa. De hecho, literalmente no podría haber llegado a tal acuerdo. [...] la Comisión Europea, que negoció con Trump, no puede decirles a los gobiernos de los Estados miembros qué hacer. Traducción en #1

| etiquetas: trump , delirio , aranceles , tratado , comercio , ue
1 1 0 K 17 actualidad
2 comentarios
1 1 0 K 17 actualidad
suppiluliuma #1 suppiluliuma *
El martes, Donald Trump apareció en la CNBC para explicar por qué la Unión Europea se enfrenta a un arancel de "sólo" un 15%. Pero lo que dijo era simplemente delirante, y ese delirio debería ser aún más preocupante que los aranceles.

Trump afirmó que los europeos habían acordado desembolsar 600.000 millones de dólares, lo que describió como un "regalo", no como un préstamo. Y enfatizó que se trata de "600 000 millones de dólares para invertir en lo que yo quiera.…   » ver todo el comentario
0 K 12
#2 Roosa
Ahora mismo Trump no ha logrado cerrar ni un solo acuerdo comercial. Ni uno.
0 K 6

menéame