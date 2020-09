Nuevo síntoma del coronavirus: inflamación de los testículos

La infección por coronavirus, en este caso en hombres, no deja de sumar nuevos síntomas. El último en sumarse al posible cuadro médico de la patología es la inflamación de los testículos que cursa con dolor y que podría acabar ocasionando problemas de fertilidad si no se toman medidas para atajarla. Ésta es una de las conclusiones de una de las últimas publicaciones del American Journal of Emergency Medicine sobre el tratamiento de un paciente que tenía los testículos inflamados después de dar positivo por coronavirus.