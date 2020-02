"Un nuevo Reino Unido glorioso": las portadas de los principales periódicos británicos tras el Brexit

Este sábado es el primer día de Reino Unido fuera de la UE y los principales periódicos británicos han dedicado sus portadas a este hecho histórico. "El día que dijimos adiós", titula The Guardian. The Daily Mail regala un paño de cocina con el lema "un nuevo amanecer para Reino Unido". El periódico The Sun titula "make leave... not war", parafraseando el clásico lema 'make peace not war'.