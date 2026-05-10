El nuevo mercado laboral israelí y la inmigración

La escena, capturada en un vídeo de casi diez minutos difundido por la policía israelí el pasado 13 de abril, es el fiel reflejo de la nueva realidad. En una autopista que conecta la zona metropolitana de Tel Aviv con Cisjordania, las autoridades sionistas interceptan un camión de basura, en el que, tras abrir el portón trasero, descubren a 70 hombres palestinos hacinados. El despliegue policial, caracterizado por el uso de armamento de alto calibre y tácticas de detención “propias de unidades antiterroristas” marca, según relata el medio...