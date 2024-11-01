Un nuevo informe denuncia que España no ha puesto fin a sus relaciones armamentísticas con Israel

El Centre Delàs publica un estudio en el que señala que no hay un embargo real y que el Gobierno español no ha anulado ningún contrato adjudicado tras octubre de 2023 a la industria armamentística israel.El Real Decreto-ley “apenas afecta a las relaciones armamentísticas entre España e Israel” porque permite excepciones, “podría burlarse por medio de operaciones triangulares” en las que estuvieran implicados países de la Unión Europea y no establece medidas sobre los contratos adjudicados a empresas israelíes armamentistas.
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Eejmplo de como se pueden saltar las prohibiciones y colaborar con EEUU t Israel: Sanchez ha concedido una subvención de mil millones a Zelensky, que ha establecido tropas en Libia; ayudando a Trump e Israel en la guerra del golfo www.meneame.net/m/actualidad/fuerzas-ucranianas-estan-operando-libia-a