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Un nuevo informe denuncia que España no ha puesto fin a sus relaciones armamentísticas con Israel

El Centre Delàs publica un estudio en el que señala que no hay un embargo real y que el Gobierno español no ha anulado ningún contrato adjudicado tras octubre de 2023 a la industria armamentística israel.El Real Decreto-ley “apenas afecta a las relaciones armamentísticas entre España e Israel” porque permite excepciones, “podría burlarse por medio de operaciones triangulares” en las que estuvieran implicados países de la Unión Europea y no establece medidas sobre los contratos adjudicados a empresas israelíes armamentistas.

| etiquetas: propaganda politica , hechos belicos , trafico de armas
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2 comentarios
8 0 3 K 62 actualidad
#1 tierramar *
En concreto, España autorizó transferencias de material militar de Israel, justo cuando se cumplían tres meses de la entrada en vigor del Real Decreto. El PSOE la propaganda política por un lado, y los hechos por otro: desde el OTAN no, pero SI.
Eejmplo de como se pueden saltar las prohibiciones y colaborar con EEUU t Israel: Sanchez ha concedido una subvención de mil millones a Zelensky, que ha establecido tropas en Libia; ayudando a Trump e Israel en la guerra del golfo www.meneame.net/m/actualidad/fuerzas-ucranianas-estan-operando-libia-a
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Asimismov #2 Asimismov *
Y Alemania, Reino Unido, Francia, Chequia e Italia entre los principales colaboradores con el genocidio gazatí.
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menéame