Un nuevo estudio afirma que la "heterosexualidad" no existe

Los autores afirman que -aunque la mayoría no lo admita- los cuerpos “reaccionan positivamente” al sexo, más allá de géneros. El estudio, publicado en el Journal of Personality and Social Psychology, subraya que la sexualidad es compleja, fluida e imposible de circunscribir en las típicas convenciones socioculturales de género, que nos definen como heterosexuales, homosexuales, bisexuales o cualquier otra etiqueta. "Estamos tratando de llegar a lo que las personas realmente son, y no quedé para nada sorprendido", afirma uno de los autores.