Nuevo disco de Lehendakaris Muertos: "Esto no es lucha armada, es una marranada"

A Lendakaris Muertos les va la marcha. Este grupo de punk navarro con más de un década de trayectoria sacan disco: "Podrán cortar la droga pero no la primavera", punk puro y duro, rapidísimo, pocos acordes, canciones cortas y una lírica afilada, corrosiva y macarra en las que sajan las convenciones sobre política, drogas o la hipertecnologización de la sociedad. Un álbum que escupe diez temas espídicos como "Gore ETA" (repetimos repetimos, "gore", no "gora"), "Odio los partidos", "No ez no" o "Speederman".