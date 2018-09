Nuevo boom de las inmobiliarias: El sector es una selva de analfabetos

“El panorama es desolador. Prácticamente ninguno tiene conocimientos económicos, yo debo de ser de los únicos que utiliza números para las explicaciones."Los cursos que se les da a los agentes suelen ser horribles. Yo los comparo con ‘Aquí no hay quien viva’, es como una reunión de vecinos en la que todos gritan. Salen de allí voceando ‘¡vamos a venderlo todo!’, cuando no tienen siquiera las nociones básicas de economía, fiscalidad o conocimiento del sector inmobiliario, que es no es precisamente sencillo”.