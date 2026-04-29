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Nueve heridos, cuatro policías, en una persecución a un conductor sin carnet en Sevilla

Nueve personas resultaron heridas en Sevilla, entre ellas cuatro policías, durante la persecución de un joven de 22 años que conducía sin carnet y huyó al ver a la Policía. La persecución recorrió varias calles de la zona sur a la hora del anochecer y el conductor chocó dos veces contra vehículos particulares, causando cinco heridos leves. Además, un coche patrulla sufrió otra colisión que dejó cuatro agentes lesionados. El joven fue detenido y su acompañante está siendo investigado.

| etiquetas: sevilla , persecucion , coche , heridos
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2 comentarios
7 2 0 K 93 actualidad
Cehona #1 Cehona
Próximo Director general de tráfico cuando gobiernen Vox.
Siempre ponen a los mejores.
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Nube_Gris #2 Nube_Gris
¿Hubiese costado meter mucho "de ellos" entre "cuatro" y "policías"?
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menéame