Las nuevas mentiras de Manuel Moix sobre su sociedad en Panamá

¿Por qué abre su padre una sociedad en Panamá? Manuel Moix en la SER: “Eso me pregunto yo, habría que preguntarle a mi padre” Falso. Manuel Moix no tiene que preguntarse nada porque hace años que conoce perfectamente por qué sus padres escondieron la propiedad de su chalé en un paraíso fiscal. Los Moix recurrieron a una sociedad en Panamá para intentar no pagar a la empresa que les hizo la obra del chalé, a la que adeudaban varios millones de pesetas.