Nueva York demanda a las redes sociales por alimentar la adicción de los menores

Nueva York demanda a las redes sociales por alimentar la adicción de los menores

Las acusa de «explotar la psicología y la neurofisiología de los jóvenes» para lucrarse. La ciudad de Nueva York ha presentado una demanda en la cual se acusa a plataformas como Facebook, Instagram, Google, Snapchat, TikTok y YouTube de estar alimentando una crisis de adicción entre niños y adolescentes. La acusación señala a las compañías propietarias de estos servicios por negligencia y por estar causando un perjuicio público de consecuencias todavía impredecibles.

etiquetas: denuncia , nueva york , plataformas , redes sociales , adicción , menores , meta
2 comentarios
Blackspartak #2 Blackspartak
Está claro que el comunismo reina en Nueva Yol
panda23 #1 panda23
Esas compañías son un cáncer, no solo para los menores, son la mayor mierda que ha cagado internet.
