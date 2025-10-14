Nueva York demanda a las redes sociales por alimentar la adicción de los menores

Las acusa de «explotar la psicología y la neurofisiología de los jóvenes» para lucrarse. La ciudad de Nueva York ha presentado una demanda en la cual se acusa a plataformas como Facebook, Instagram, Google, Snapchat, TikTok y YouTube de estar alimentando una crisis de adicción entre niños y adolescentes. La acusación señala a las compañías propietarias de estos servicios por negligencia y por estar causando un perjuicio público de consecuencias todavía impredecibles.
