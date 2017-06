Nueva ley en Canadá retirará a los padres la custodia si no aceptan que los niños cambien de sexo (eng)

Una nueva ley aprobada en Ontario, una provincia de Canadá, permite al gobierno retirar la custodia de los niños a los padres si estos no aceptan la identidad sexual que estos deseen. El Ministro de Familia ha declarado que cuando un niño se identifica con un género sexual y quien tiene la custodia legal no acepta ese género sexual, ello es una forma de maltrato: "es maltrato, y un niño puede ser retirado de ese entorno y puesto en protección donde ese abuso no continue".