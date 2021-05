Nueva especie de hormiga nombrada en reconocimiento a la diversidad de género

“En contraste con las prácticas tradicionales de nomenclatura que identifican a los individuos como uno de dos géneros distintos, hemos elegido un acrónimo no latinizado en honor al artista Jeremy Ayers y que representa a personas que no se identifican con asignaciones de género binarias convencionales: Strumigenys ayersthey”. “El ‘they’ reconoce identificadores de género no binarios