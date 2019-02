Nueva condena de 12 años contra Lula por caso ‘Lava Jato’

El ex presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva ha sido condenado este miércoles a doce años y once meses de cárcel por las reformas que las constructoras OAS y Odebrecht hicieron en una propiedad rural atribuida al líder izquierdista en Atibaia, Sao Paulo, como pago a sus favores políticos. El fallo dictado por jueza Gabriela Hardt no es definitivo, por lo que la defensa del antiguo sindicalista podría presentar un recurso, como ha hecho en otras ocasiones, según informa el diario brasileño Folha.