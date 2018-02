El núcleo interno de la Tierra no debería existir técnicamente

"A las presiones del núcleo, tendría que enfriar 1.000 grados Kelvin [726 grados C o 1.340 grados F] o más por debajo de la temperatura de fusión para cristalizar espontáneamente desde el líquido puro", dijo Hauck a Live Science. "Y eso es mucho enfriamiento, especialmente porque, en este momento, la comunidad científica piensa que la Tierra se enfría, tal vez a unos 100 grados K por mil millones de años". Según este modelo, "el núcleo interno no debería existir en absoluto, porque no podría haber sido sobreenfriado en esa medida".