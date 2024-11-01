Noyb abre una reclamación contra la comisión europea por anuncios microsegmentados promoviendo "chatcontrol"

Hoy, noyb presentó una denuncia contra la Dirección General de Migración y Asuntos de Interior de la Comisión Europea. En septiembre de 2023, la Comisión utilizó microsegmentación ilegal en Twitter (X) para promover su muy criticada regulación del control de chats. Parece que la Comisión buscaba desesperadamente el apoyo público, que podría utilizarse para presionar a los gobiernos nacionales a aceptar la controvertida propuesta legislativa. Esta medida socavó los procedimientos democráticos establecidos entre las instituciones de la UE y violó