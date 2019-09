Novatadas, cuando la víctima se convierte en verdugo

Jueves noche. 20 estudiantes se reúnen en un descampado cerca de la ciudad universitaria de Madrid para curtir a los novatos. Los roles están claros y se distinguen con facilidad. Los veteranos: bien vestidos y armados con cartones de vino barato. Los novatos: disfrazados y borrachos. En un rincón, uno de ellos vomita de rodillas y a su alrededor cinco jóvenes le gritan desde arriba. “Hasta que no veamos la cena en grumos, no vas a parar de beber”. vuelve septiembre y vuelve una práctica, las novatadas, perseguida pero no erradicada.