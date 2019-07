Novak Djokovic: el tenista vegano gana el torneo de Wimbledon

En una declaración a AOL, Novak afirma que: “no me gustan las etiquetas (refiriéndose a “vegano”) por las malas interpretaciones y el mal uso que se hace de las mismas”.“Mi dieta es vegana. Creo que es una de las razones por las cuales me recupero muy bien. Y además, así no sufro todas las alergias que solía tener”. “uno de los motivos por los cuales soy vegano es el budismo, que practica compasión hacia todos los seres sintientes”.