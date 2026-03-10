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"Noticias Secretas" sobre las tripulaciones españolas del Pacífico

"Noticias Secretas" sobre las tripulaciones españolas del Pacífico  

Cuando se estudia la Armada del siglo XVIII es fácil recordar los grandes nombres, los navíos o los combates navales. Pero hay un estrato menos visible y, aún así, decisivo: cómo se conseguían y mantenían las tripulaciones en territorios inmensos, con puertos desiguales, normas que tardaban en llegar y autoridades que no siempre remaban en la misma dirección. Por ello, la mirada de los marinos Jorge Juan y Antonio de Ulloa en su expedición por Sudamérica resulta especialmente valiosa. No solo por su prestigio científico y militar, sino porque

| etiquetas: tripulación , pacífico , armada
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2 comentarios
5 1 0 K 73 Historia
#1 Pájaroloco
Este artículo se centra en la faceta militar - naval de los marinos Jorge Juan y Ulloa, pero hay otra faceta como estudiantes de escuelas navales y es que al contrario de los estudios en las universidades donde aún predominaban la influencia aristotélica en las escuelas navales, particularmente la de Cádiz las necesidades de navegación les inclinan radicalmente por la ciencia y la matemática.La Ilustración en España desde luego no es sólo Feijó con sus centenares de miles de libros vendidos en su época .
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estemenda #2 estemenda *
... cómo se conseguían y mantenían las tripulaciones en territorios inmensos, con puertos desiguales, normas que tardaban en llegar.
Con buenas pagas, o al menos con la promesa de ellas.
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menéame