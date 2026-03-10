"Noticias Secretas" sobre las tripulaciones españolas del Pacífico  

Cuando se estudia la Armada del siglo XVIII es fácil recordar los grandes nombres, los navíos o los combates navales. Pero hay un estrato menos visible y, aún así, decisivo: cómo se conseguían y mantenían las tripulaciones en territorios inmensos, con puertos desiguales, normas que tardaban en llegar y autoridades que no siempre remaban en la misma dirección. Por ello, la mirada de los marinos Jorge Juan y Antonio de Ulloa en su expedición por Sudamérica resulta especialmente valiosa. No solo por su prestigio científico y militar, sino porque