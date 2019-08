Las noticias de la muerte de un glaciar en Islandia han sido grandemente exageradas [ENG]

Para que conste, el glaciar OK sigue existiendo, aunque no haya crecido desde aproximadamente 2003 [...] El glaciar OK es en realidad una capa de hielo en lo alto de un volcán localizado en una isla volcánicamente activa [...] Los glaciares se han estando expandiendo y reduciendo durante milenios. En el caso de este glaciar, podría no haber existido hace sólo unos pocos cientos de años, según un estudio de la U.S. Geological Survey. Relacionada: www.meneame.net/story/glaciar-ha-desaparecido-islandia-primera-vez-his