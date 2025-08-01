edición general
Una bolsa de patatas de Pokémon del año 2000 supera los 1.200€ en una subasta

Tras conocer un estudio actualizado de los Pokémon más populares en cada país a 2024, ahora tenemos más noticias. El fenómeno del coleccionismo Pokémon en España ha alcanzado cifras sorprendentes, como demuestra la reciente subasta de una bolsa vacía de patatas Lays promocional, que alcanzó los 1.210 euros. El vendedor, un coleccionista que la había guardado durante 25 años, encontró un comprador que ni siquiera era fan de Pokémon, sino de envases antiguos, lo que evidencia cómo la fiebre por la saga ha revalorizado objetos insólitos.

dunachio
Pero si no era fan de Pokemon, ¿qué tiene que ver aquí la saga de Pokemon? El tío ha comprado la bolsa por antigua, no por ser de Pokemon.
La entradilla no tiene sentido alguno.
wendigo
#4 Si lees el artículo lo entenderás. Lo del merchandising de pokemon no tiene sentido y el juego de cartas es una burrada lo que lse llega a pagar.

Aparte de todo lo demás,videojuegos, figuras, retro ...etc de todo tipo de cosas.

Saludos
dunachio
#5 El artículo, que es éste :
www.nintenderos.com/2025/08/una-bolsa-de-patatas-de-pokemon-del-ano-20
Es justo lo que pone en la entradilla, no tiene más.
Y bueno, lo mismo es que se me escapa algo, pero esta frase no tiene mucho sentido :
"El vendedor, un coleccionista que la había guardado durante 25 años, encontró un comprador que ni siquiera era fan de Pokémon, sino de envases antiguos, lo que evidencia cómo la fiebre por la saga ha

…   » ver todo el comentario
Leon_Bocanegra
encontró un comprador que ni siquiera era fan de Pokémon, sino de envases antiguos, lo que evidencia cómo la fiebre por la saga ha revalorizado objetos insólitos.

Pero que cojones? Eso no tiene sentido
Godoferoz
#3 ningún coleccionista de antiguedades considera 2004 como antiguo, suena a invent, típica noticia de verano, como cuando los antena 3 aseguran que los VHS de Disney se venden por miles de euros porque lo han visto en eBay, cuando la gente que lo vende en eBay lo puso porque lo vio en las noticias de antena 3....la pescadilla que se muerde la cola,
jonolulu
Y encima caducadas
