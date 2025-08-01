Una bolsa de patatas de Pokémon del año 2000 supera los 1.200€ en una subasta

Tras conocer un estudio actualizado de los Pokémon más populares en cada país a 2024, ahora tenemos más noticias. El fenómeno del coleccionismo Pokémon en España ha alcanzado cifras sorprendentes, como demuestra la reciente subasta de una bolsa vacía de patatas Lays promocional, que alcanzó los 1.210 euros. El vendedor, un coleccionista que la había guardado durante 25 años, encontró un comprador que ni siquiera era fan de Pokémon, sino de envases antiguos, lo que evidencia cómo la fiebre por la saga ha revalorizado objetos insólitos.