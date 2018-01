Nota de suicidio de una enferma española de Fatiga Crónica, abandonada por el sistema de salud [ENG]

Yo, Silvia González Rodríguez en plenas facultades mentales y lucidez decido buscar mi libertad [...] Durante casi todos estos años he sido INVISIBLE de cara al sistema en general, y en particular de cara al sistema sanitario… En el caso concreto del sindrome de fatiga crónica severo, muy severo estamos condenados de por vida, a estar sin vida durante decadas sin que nadie mueva un dedo por nosotros, no tenemos fuerza para poder exigir nuestros derechos ni manfiestarnos por tanto el sistema de salud ni siquiera sabe que existimos.