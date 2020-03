Not So FAQ (Preguntas no tan frecuentes): Qué puedo hacer y qué no durante la cuarentena

Aquellas cosas que se pueden y que no se pueden hacer más o menos ya las sabemos (o deberíamos saberlo) todos. He aquí algunas preguntas no tan frecuentes, con su correspondiente y concisa respuesta.

P. - Yo no tengo perro, y necesito darme una vuelta. ¿Puedo sacar de paseo al gato?

R. - No, no puedes. El único animal al que se permite pasear en estado de alarma es al perro. De todas formas, si tienes gato, sería él el que te sacaría de paseo a ti, pero de todas formas tampoco está permitido el paseo de burros.

P. - ¿Puedo mandar el dron a por el pan o a sacar la basura?

R. - No, no puedes. Está prohibido volar drones en zonas urbanas, en estado de alarma o sin él.

P. - Vivo en un apartamento de mierda que tiene un baño para diez vecinos. ¿Qué hago?

R. - No creo que haya policías comprobando que se respete el distanciamiento social en los cuartos de baño comunes. De todas formas, usa mascarilla y guantes, y desinfecta el retrete antes de usarlo (y después también). Por último, lávate las manos, aunque eso no debería ni decírtelo.

P. - Hay un narcopiso en mi bloque, y no me gusta que venga gente que no conozco de a saber dónde. ¿Qué puedo hacer?

R. - Denunciarlo, no sin antes pedirles mascarillas, que seguro que tienen.

P. - Pero sólo cultivan maría...

R. - El paracetamol se está agotando en las farmacias. Ahí lo dejo...

P. - Tengo un proyector bastante potente. ¿Puedo proyectar una película en el edificio de enfrente, para entretenimiento de los vecinos?

R. - Sí, siempre y cuando la película sea de dominio público. Si no, necesitarías una licencia de derechos de exhibición pública, aunque fuese de un DVD original que hayas pagado de tu bolsillo. Aunque ahora mismo no tiene pinta de que se vaya a perseguir mucho a los "piratas", ten cuidado; si ves a alguien en un EPI que no sea militar o enfermero, esconde el proyector en el frigorífico.

P. - Hace días que no tengo contacto con mi novio/a y estoy que me subo por las paredes.

R. - Pues a usar las manitas. O quédate por Menéame. Aquí la gente tiene experiencia con largos periodos de abstinencia y te puede ayudar.

P. - Tengo una banda y necesito ensayar. ¿Puedo practicar en casa?

R. - Siempre que no sea a horas intempestivas, sí. Los vecinos deben de tener un poco de consideración con los músicos, al igual que se tiene con aquellos que tienen críos y no dejan de dar voces y saltos todo el día.

P. - ¿Entonces puedo tocar mi batería?

R. - He dicho músicos, así que no.

P. - ¿Puede mi niño sacar de paseo al perro?

R. - No. La ley dice que sólo puede pasear al perro su propietario legal. Y un menor de edad no puede ser propietario de un animal, así que en cuanto lo vean te lo van a devolver a casa con una bonita multa. Otra cosa es que tú llames "mi niño" a tu armario ropero de 22 años. En ese caso, mándale primero a que se lea la pregunta que está dos puestos arriba.

P. -¿Puedo pedir cosas a los vecinos desde el balcón y que me las suban/bajen por una cuerda?

R. - Sí, aunque puede haber un riesgo de contagio por fómites. Desinfecta bien lo que hayas prestado o pedido.

P. -¿...también a los del narcopiso?

R. - Si se arriesgan... De todas formas, los fumadores (de lo que sean) tienen muchas más probabilidades de contagiarse de coronavirus (y de cualquier otro virus respiratorio) por el tema de estar todo el día llevándose las manos a la boca y a la nariz. Ahora es un buen momento de dejarlo... y de pensar en el autocultivo.

P. - Esta es una pregunta tabú, pero la voy a hacer de todas formas... ¿Puedo contratar a una puta para que venga a casa?

R. - Poder, no puedes, porque es ilegal. "Poder", puedes, pero es una desconsideración brutal hacia esa persona en estas condiciones y de un inhumano que tira para atrás. Ya te digo a título personal que si finalmente la acabas "contratando", espero que te contagie algo más que el coronavirus.

P. - Tampoco es para ponerse así...

R. - Es que entre estas preguntas tan chungas y el vecino batería me tenéis hasta los cojones.

P. - He tenido que dejar de pagar el alquiler, y ahora no me pueden desahuciar. ¿Qué pasa si, al volver de sacar al gato, han cambiado la cerradura?

R. - Que es ilegal hasta la médula, y que tienes que denunciar de inmediato. Incluso si había una orden de desahucio previa al estado de alarma. Al que haga eso, deberían ponerle una buena multa, y varias cadenas perpetuas por dejar al gato en la calle.

P. -Estoy de aplausos y caceroladas hasta las narices, y no puedo pedirles a los vecinos que paren. ¿Qué puedo hacerme para que no me molesten tanto?

R. - Republicano.

P. -Todavía tengo ADSL, y ahora más que nunca necesito incrementar la velocidad de mi internele. ¿Puedo contratar fibra óptica?

R. - Pues sí. Las telecomunicaciones se consideran servicios básicos, aunque se hayan suspendido las portabilidades, más que nada, para evitar desplazamientos no esenciales. Así que si tiene que ir un técnico a tu casa, el pobre irá, con sus guantes y su mascarilla. Recíbele con la misma higiene y no seas tan cabrón de robarle la acreditación.

P. - Tengo que salir a hacer la compra. ¿Qué productos no tan básicos debería adquirir?

R. - Comida para mascotas si las tienes (siempre se olvida, y las tiendas de animales del barrio están cerradas); un ambientador, unas zapatillas nuevas de estar por casa (hay que estar cómodos), alguna bombilla para repuestos, tila, cualquier cosa que ayude a los críos a entretenerse aunque sea diez minutos, y una cacerola nueva. Ah, y tapones para los oídos.

P. - Tengo una vecina que es mayor y pienso que podría ofrecerme para hacerle la compra. Además, así salgo de casa... ¿es buena idea?

R. - A priori sí, pero ten en cuenta que no deja de haber riesgos. Y probablemente tú no seas el único al que se le ha ocurrido la idea. Lo último que faltaba es que tuvieran que ir los bomberos a desenterrar a una anciana en su casa bajo quinientos rollos de papel higiénico.

P. -¡Horror! ¡Se ha cortado internet! ¡El móvil no tiene cobertura, y la tele y la radio no funcionan! ¿Qué hago?

R. -Hazle un pedido al del narcopiso, agarra la cacerola y ponte a acompañar al vecino batería hasta que el gato salte por la ventana. Con suerte, otro vecino con un dron te grabará, lo colgará en Youtube y los demás nos podremos reír un rato.