Nostalgia pura: la televisión de los años 70, 80 y 90 emulada en una TV retro directamente en tu navegador

Si creciste en los años 70, 80 o 90, lo más probable es que la televisión formara parte importante de tu vida de alguna manera. En épocas sin Internet, el consumo de entretenimiento del niño promedio pasaba por sentarse a ver esa caja y esperar que pusieran algo bueno, o ver lo que estuviese en ese momento y ya. Ese concepto que cada vez pierde más sentido en la era del video bajo demanda, es justo lo que trata de emular el desarrollador Joey Cato con sus sitios web: My 70's TV, My 80's TV, y My 90's TV. Y lo hace de forma bastante fenomenal.