Sé que nos roban, y con mi voto decido quién me roba, y un comunista a mi no me roba. Álvaro Ojeda

Reflexión de Álvaro Ojeda que se incluirá en los libros de historia de España en la próxima reforma educativa: A mi me dicen: -Quillo, España vota a gente que le roba. +Mire usted, le voy a decir una cosa, yo hago con mi voto lo que quiero, y todo el mundo, creo que todo el mundo, somos conscientes en este país de que nos roban, y mucho. Ahora, yo decido quién me roba, y por supuesto un comunista a mi no me roba en la vida.